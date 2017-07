Confira a agenda dos candidatos à Prefeitura do Natal para esta segunda-feira (11)

Wober Júnior (PPS) Wober Júnior (PPS)

O candidato grava, pela manhã, programa eleitoral gratuito. Às 16h faz caminhada nas Rocas e, às 20h, reúne-se com lideranças de Pirangi, Jiqui e Neópolis.

Pedro Quithé (PSL)

O candidato visita lideranças no Bairro Nordeste e Quintas (9h) e Novo Horizonte (13h). Às 15h, participa de reunião com equipe da Inter TV Cabugi e às 18h, encontra membros do CREA/RN.

Joanilson de Paula (PSDC)

O candidato toma café da manhã com lideranças no conjunto Nova Natal e, duas horas depois, grava programa eleitoral. Às 15h reúne-se com a equipe de marketing da campanha, às 18h grava entrevista à rádio globo Natal e, às 20h visita lideranças no conjunto Soledade II.

Micarla de Sousa (PV)

A agenda da deputada estadual começa às 16h30, com uma solenidade de comemoração do 45º Aniversário do Hospital Central Cel. Pedro Germano, no Hospital da Polícia Militar. Às 19h vai à missa de encerramento da festa de Santa Clara de Assis, na comunidade do Vale Dourado.

Sandro Pimentel (PSOL)

O candidato grava às 10h programa eleitoral. Às 16h reúne-se com coordenação de marketing e às 18h30 assiste aula de G|estão Pública na UFRN.

Fátima Bezerra (PT)

Às 10h a deputada federal reúne-se com dirigentes do Sinsenat e duas horas depois encontra lideranças estudantis. Às 15h vai ao lançamento do comitê de educadores na sede do PC do B e às 18h grava entrevista para a Rádio FM União.

Dário Barbosa (PSTU)

Às 7h o candidato faz corpo a corpo com trabalhadores da cultura e, uma hora depois, visita o Km 6, Nazaré, Bom Pastor e Monte Líbano. Às 10h30 reúne-se com assessoria no Centro e, às 14h, vai à zona Norte encontrar lideranças da educação. Às 19h ajusta detalhes do programa eleitoral com assessoria.A agenda de

Miguel Mossoró (PTC)

será publicada assim que enviada ao portal.