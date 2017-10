Resultado da eleição Associação Médica do RN só foi definido nesta segunda-feira (1) Depois das duas chapas terem entrado com pedidos de impugnação, a comissão eleitoral decidiu validar os votos de Natal e Mossoró, dando como vencedora a chapa 1.

A eleição da Associação Médica, realizada na quinta-feira (28), só teve o resultado definido nesta segunda-feira (1). Depois das duas chapas entrarem com pedidos de impugnação, a comissão eleitoral decidiu validar os votos de Natal e Mossoró, dando como vencedora a chapa 1. O anúncio foi feito nesta tarde pelo atual presidente da entidade, Geraldo Ferreira.



“A eleição foi muito disputada de forma que nenhuma das partes quer perder. Agora, a chapa dois pode recorrer em instância nacional, na Associação Médica Brasileira, que é quem homologa as decisões”, declarou Geraldo Ferreira.





A chapa 1, liderada pelo cardiologista Álvaro Barros, entrou com pedido de impugnação da chapa 2, alegando que a chapa adversária ofereceu aos médicos uma linha de crédito para quitação de anuidades em atraso, o que caracterizaria compra de votos.



A chapa dois, encabeçada pelo médico José Gurgel, entrou com pedido de invalidação dos votos da chapa de situação contidas em três urnas enviadas para Mossoró. O pretexto foi que “três fiscais para verificação do pleito em na cidade foram impedidos de exercer as funções em razão de não serem médicos”.



Em Mossoró, portanto, não foi constatado fato que desaprovasse a votação, segundo o Geraldo Ferreira Filho, presidente da AMRN.