Ferdinando Teixeira chega ao Bahia sonhando com o G4 O treinador acertou os detalhes com o clube no sábado (4) após a demissão de Roberto Cavalo.

Apesar do discurso de não assumir nenhum compromisso com outro clube até o final do ano, o ex-técnico do ABC, Ferdinando Teixeira confirmou a participação como novo treinador do Bahia.



Ele chegou ao clube na manhã de segunda-feira (6), mas o trabalho da comissão técnica começou ainda no domingo (5), com o trabalho do auxiliar técnico Betinho e do preparador físico Ranielle Ribeiro, que comandaram o treino físico e um pequeno coletivo da “Era Ferdinando”.



O técnico desembarcou em Salvador pela manhã com a missão de livrar o Bahia do rebaixamento. O treinador traçou planos de chegar ao G4, faltando nove partidas para o final da “Segundona”. Atualmente, o clube ocupa a 11ª colocação com 39 pontos.



Durante o período da tarde, Ferdinando reuniu o grupo e iniciou o primeiro coletivo no Fazendão, visando o confronto da terça-feira contra o Vila Nova, segundo colocado na tabela com 51 pontos.



Para o primeiro confronto, Ferdinando preferiu a base do time que atuou nas últimas partidas, contando com a volta do lateral-esquerdo Ávine. A partida será disputada no Estádio Jóia da Princesa, em Feira de Santana à partir das 20h30, nesta terça-feira (07).