Candidatos ainda não apresentaram soluções palpáveis para o trânsito, diz Salatiel

Arquivo Nominuto Salatiel de Souza criticou o companheiro de partido Carlos Eduardo na sessão desta terça (16).

O vereador do PSB chamou de “gambiarra” o corredor construído na Bernardo Vieira e disse que as obras deveriam ter sido previamente discutidas com comerciantes e moradores.Sobre o Veículo Leve sobre Trilhos, proposta convergente dos programas de Micarla de Souza (“Natal Melhor”) e Fátima Bezerra (“União por Natal”), Salatiel fez coro às críticas que o deputado estadual Wober Júnior (É Melhor para Natal"). “O metrô de superfície ainda não é palpável para Natal, porque não há recursos garantidos da União.”Para Salatiel, as candidatas deveriam se concentrar mais em propostas concretas para o trânsito de Natal. Ele também criticou os viadutos da cidade, que seriam meras passagens de níveis, “onde as pessoas entram e saem no mesmo lugar”.O vereador chamou os radares de “indústria de multa” da STTU – Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito Urbano – e defendeu mais investimento do órgão. “Sempre há aumento de arrecadação, mas não vejo ações técnicas para a melhora do trânisto.”Salatiel continuou o tom de crítica ao prefeito Carlos Eduardo, seu companheiro de partido, e pediu ao próximo gestor “mais ação técnica, profissional e com visão de futuro.”