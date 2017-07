Alunos da UFRN realizam trote ecológico

Alexis Peixoto Universitários plantaram 50 mudas de plantas nativas na área do campus da UFRN.

Na tarde desta quinta-feira (15), cerca de 20 alunos de vários cursos da universidade se reuniram para plantar 50 mudas de árvores nativas da região potiguar da Mata Atlântica.Diferente do trote convencional, o Trote Ambiental é voluntário e conta com a participação irrestrita de qualquer aluno dos cursos da UFRN. Esta já é a sétima edição do projeto, que foi iniciado em 2005.Segundo Luisa Oliveira, estudante do curso de Geografia e uma das coordenadoras do projeto Nativas no Campus, o Trote Ambiental tem, antes de tudo, um caráter educativo.“O nosso intuito é trazer a consciência ecológica para os estudantes. Mas é importante dizer que não apenas ensinamos a plantar. Nós conversamos e explicamos sobre a importância de cada etapa do processo de reflorestamento”, ressalta.Lidiane Luna, estudante do 3º período do curso de Ciências Biológicas, elogiou a iniciativa.“Acredito que ações como essas são importantes para mostrar que, mesmo fazendo pouco, cada um pode dar sua contribuição para preservar o meio ambiente. Esta é a primeira vez que participo e estou achando muito legal”, disse.Além do Trote Ambiental, o projeto Nativas no Campus promove ações de inclusão social em parceria com entidades como o Hospital João Machado, o Grupo de Escoteiros da UFRN e o Núcleo de Ensino Infantil da UFRN.Outras informações no site oficial do projeto.