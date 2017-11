Programa de educação do Governo do RN é destaque na Rede Globo

Reprodução Programa já alfabetizou aproximadamente oito mil moradores de 199 localidades no sertão potiguar.

Criado em 2005, e desenvolvido dentro do programa Brasil Alfabetizado, com recursos do Ministério da Educação e da Fundação Banco do Brasil, o programa é destinado à alfabetização de jovens e adultos moradores da Zona Rural do Rio Grande do Norte.Durante esse tempo de atuação, o programa já alfabetizou aproximadamente oito mil moradores de 199 localidades no sertão potiguar, num total de 210 turmas. Na reportagem do Globo Rural, foi apresentada a atuação dos alfabetizadores num assentamento rural no município de Mossoró.Nos cursos, com duração média de seis meses, os alunos aprendem a se expressar por meio da leitura, escrita e identificação dos números.Baseado nos princípios do educador Paulo Freire, o programa pedagógico do Letras no Campo não utiliza cartilhas, mas aproveita as experiências próprias de cada aluno para desenvolver uma metodologia que se mantenha próxima a realidade vivida pelos homens do campo.“O próprio aluno é o conteúdo da aula. Assim, além de aprender a ler e a escrever, os alunos também tem uma oportunidade de discutir os problemas das localidades onde eles vivem como a falta d’água, a escassez de alimentos”, explica a pedagoga Veneranda Araújo, coordenadora do Letras no Campo.Uma dos métodos utilizados para os alfabetizadores do programa para obter esse resultado é a música. Desde a criação do projeto, em 2005, os alfabetizadores utilizam canções e letras do compositor Elino Julião como ponto de partida para abordar alguns desses temas.Às lições de gramática, caligrafia e produção de texto apresentadas em sala de aula, somam-se as ações desenvolvidas em programas desenvolvidos pela Emater em parceria com as Secretarias de Saúde e Educação estaduais, como a Escola de Inclusão Digital e o programa Saberes da Terra.“Para 2008, estamos procurando novas maneiras de aperfeiçoar a integração entre essas ações, para que possamos aprimorar ainda mais os resultados”, afirma Veneranda Araújo.Confira abaixo o trecho da reportagem do Globo Rural.