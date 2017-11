Dilma Rousseff: Essa aliança é um exemplo de democracia"

Vlademir Alexandre Dilma: "A nossa força quando estamos juntos é maior do que quando separados”.

Ao lado de Garibaldi e de Wilma, a ministra declarou “eu quero dizer ao PSB, ao PMDB e ao meu partido, o PT, que essa aliança é um exemplo de democracia, que a nossa força quando estamos juntos é maior do que quando separados”.Dilma Rousseff enumerou as principais ações do governo Lula. “O Brasil hoje está em um dos seus melhores momentos, o salário mínimo aumenta mais que a inflação, criamos dois milhões de novos empregos, e tiramos 10 milhões de pessoas da linha de pobreza”.Ao final do discurso, a ministra disse estar muito feliz por estar em um palanque ao lado de gestores, senadores e de “uma pessoa como Fátima, que tem um projeto inovador, de desenvolvimento e humanitário”.Depois do discurso, Dilma Rousseff seguiu em caminha. Ainda esta noite, a ministra da Casa Civil se reunirá com empresários.