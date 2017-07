Samu retoma paralisação por quebra de acordo

Os funcionários do Samu Metropolitano retomaram a paralisação dos serviços. Segundo um representante da categoria, desta vez não serão mantidos os 30% obrigatórios de funcionamento.



Eles alegam que o prazo estabelecido no acordo entre a A&G Locação de Mão-de-obra e os funcionários do Samu, para que o pagamento da primeira parcela dos salários atrasados se regularize, expirou nesta terça-feira (12).



Os salários dos socorristas estão atrasados há mais de três meses.



“A Sesap repassou apenas a verba para pagamento da terceirização da mão-de-obra. Eles firmaram um acordo para esta terça-feira (12), mas até o momento não foi efetuado o repasse para os funcionários do Samu Metropolitano. Por causa disso, nós iremos voltar com a paralisação até que a gente receba o nosso dinheiro”.



A A&G é a empresa responsável pela concessão de serviço terceirizado ao Samu Metropolitano, mas não estava pagando os funcionários em razão do processo judicial levantado contra ela durante a Operação Hígia, deflagrada em junho passado.