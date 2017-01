Poesia além da província

Divulgação Carlos Gurgel participa do Belô Poético, em BH, depois segue para o Rio.

Carlos Gurgel se prepara para, mais uma vez, tentar romper as fronteiras da província. Ele já está de malas prontas para o Sudeste, onde participa de uma série de encontros poéticos em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro.A primeira parada do potiguar será no Belô Poético – Encontro Internacional de Poesia de Belo Horizonte , evento do qual participa pela segunda vez.Na sexta-feira (11), Carlos Gurgel faz a abertura da Festa Poética, parte integrante da programação do encontro, que une excentricidades poéticas intercaladas por apresentações musicais.No sábado (12), ainda na programação do Belô Poético, Gurgel participa da mesa "As Faces do Homo Complexus Poeta", que conta também com a participação dos poetas Tanussi Cardoso (RJ), Osmir Camilo (MG), Eugênio Magno (MG), Wilmar Silva (MG), Bruno Candéas (PE), J. Franco (MG), Sérgio Bernardo (RJ), Artur Gomes (RJ).A partir do dia 14, o poeta segue para o Rio onde realiza até o dia 20 de julho uma série de recitais com integrantes dos movimentos Sarau Poesia Nos Arcos, Movimento in Verso e Jasmim Manga com Poesia.A oportunidade de poder circular pelo eixo cultural do país é vista com grande importância pelo poeta. Com certa melancolia na voz, Gurgel lamenta a falta de iniciativas voltadas para a poesia em Natal.“Gostaria muito que houvessem iniciativas similares por aqui, de continuidade garantida, que proporcionassem a oxigenada necessária nas coisas. Mas me parece que aqui as pessoas tem um certo receio em trabalhar com a poesia”, aponta.“Embora existam muito poetas na cidade, Natal é um péssimo lugar para se fazer poesia. Você tem que matar um leão pra poder articular as coisas. A solução acaba mesmo sendo ter que sair fora”, desabafa.De olho nos contatos que fará nas capitais do Sudeste, o poeta já antevê seus próximos passos. Assim que retornar a Natal, pretende retomar o projeto de seu CD poético

De antemão, Gurgel já avisa que o experimentalismo é quem dá vai dar o tom do disco, que contará com capa do artista plástico potiguar Marcelo Gandhi.“Não quero fazer misturas com blues, rock e outras linguagens. Há sim um acompanhamento musical, mas a ênfase é na minha voz e no texto”, adianta.