Alunos da rede municipal são premiados na Olimpíada Brasileira de Matemática Dois estudantes foram contemplados com medalhas de bronze e outros 22 receberão menção honrosa na competição.

Dois alunos da rede municipal de Natal conquistaram medalha de bronze na 3ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP.



Elivelton Luiz da Silva, 7° ano da E. M. Irmã Arcângela, no bairro de Igapó e Josivan Medeiros da Silva, 9° ano da E.M. José do Patrocínio, no conjunto Panorama receberão, além de medalhas, certificado de participação e uma bolsa de iniciação científica júnior do Centro Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).



A competição reuniu mais de 38 mil escolas e do Brasil inteiro, que somam aproximadamente 17 milhões de alunos. Natal participou com 17 mil alunos de 33 escolas da rede municipal.



Os dois alunos premiados com medalhas foram classificados entre os 886 estudantes que passaram para a segunda fase.



Além dos dois estudantes premiados com medalhas, outros 22 alunos foram condecorados com o certificado de menção honrosa.



Os alunos que receberão a menção honrosa são das seguintes escolas: 7 da E.M. Terezinha Paulino de Lima, 5 da E.M. Monsenhor Alves Landim, 2 da E.M. Antônio Severiano, 1 da E.M. Luís Maranhão Filho,1 da E.M. Josefa Botelho, 1 da E.M. Ulisses de Góes, 1 da E.M. Iapissara Aguiar, 1 da E. M. Bernardo Nascimento, 1 da E.M. Veríssimo de Melo, 1 da E.M. Adelina Fernandes, e 1 da E.M. Ferreira Itajubá.



A premiação dos alunos será realizada nesta terça (12), às 15h, no Auditório da Biblioteca Central Zila Mamede, no Campus da UFRN.