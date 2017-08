PSDC antecipa programa de televisão

Em eleição tem de tudo. Há candidatos que chegaram ao ponto de se negar a divulgar a agenda do final de semana como estratégia de campanha. Agora como entender que enquanto um não quer antecipar onde vai fazer mobilização, o outro faz questão de mostrar dois dias antes do início da propaganda eleitoral gratuita, o seu programa de televisão?Repetindo o que fez com o programa de governo, o candidato do PSDC, Joanilson de Paula Rego vai apresentar, em primeira mão nesta segunda-feira (18), o seu programa de estréia no horário eleitoral. Toda a imprensa natalense foi convidada para um café da manhã no restaurante Mangai, às 8h.Contrariando o que a maioria das equipes de marketing faz, a de Joanilson vai entregar o ouro para o adversário? Sim, pois é como falam quando um descobre o que o outro vai fazer e monta uma estratégia com base nos planos do concorrente. Desde que eleição é eleição, é praxe esconder o conteúdo dos programas de rádio e TV debaixo de sete chaves.Mas como disse no início da campanha, o publicitário Tertuliano Pinheiro, responsável pelo marketing de Joanilson, “nós vamos surpreender”. E está cumprindo a promessa.A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão começa nesta terça-feira, dia 19 para os candidatos das chapas proporcionais. Na quarta-feira (20), é a vez dos candidatos da majoritária. É esperar pra ver.