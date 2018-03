Receita libera amanhã consulta ao quinto lote de restituição do Imposto de Renda O dinheiro estará disponível nos bancos no dia 15 de outubro.

A Receita Federal libera nesta quarta-feira (8), às 9h, a consulta ao quinto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2008 (ano-base 2007). O dinheiro estará disponível nos bancos no dia 15 de outubro.



Logo mais, o órgão deve divulgar os valores e o total de restituições do quinto lote. Até o final do ano, a Receita ainda deve liberar mais dois lotes regulares.