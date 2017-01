Candidatos à Prefeitura de Natal ainda se preparam para ir às ruas Campanha só deverá começar para valer a partir do fim de semana.

Mesmo com a liberação da propaganda eleitoral nas ruas, os candidatos à Prefeitura de Natal ainda esperam para começar a campanha propriamente dita. As principais atividades dos pleiteantes à sucessão de Carlos Eduardo são reuniões com lideranças e marqueteiros.



Em viagem junto a um grupo de militantes do PSTU, Dário Barbosa só retornará a Natal na próxima terça-feira (8). Até o momento, o candidato não definiu o cronograma de atividades, o que deve ser discutido na próxima quarta-feira (9).



A deputada Micarla de Sousa (PV), que retornou de viagem nesta segunda-feira (7), faz reunião com os coordenadores de campanha para definir a sua agenda política para essa semana. A candidata do PV promoverá reuniões com diferentes segmentos da sociedade durante a semana, mas a campanha só irá às ruas no dia 16.



Já o candidato do PPS, deputado Wober Júnior, também estará organizando a operação de campanha durante esta semana. Na terça-feira (8), Wober estará reunido com os principais líderes dos partidos coligados para discutir propostas e plano de governo. O deputado também irá ao encontro de lideranças comunitárias.



O advogado Joanílson de Paula Rêgo (PSDC), por sua vez, já tem a data definida para ir à rua. Na quarta-feira (9), o candidato fará uma concentração pública em frente à ouvidoria da Semsur na Zona Norte. Joanílson diz que o evento servirá para a primeira apresentação de propostas à sociedade.



A candidata Fátima Bezerra (PT) já havia informado que a sua campanha só terá início no dia 13 desse mês, mas a reportagem do Nominuto.com não conseguiu confirmar a agenda da deputada.



Miguel Mossoró, candidato pelo PTC e Sandro Pimental (PSOL) também não foram encontrados pela reportagem.