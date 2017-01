RN só tem 22 bafômetros

A lei de Tolerância Zero ao Álcool entrou em vigor em todo o Brasil no último dia 20 de junho, mas, no Rio Grande do Norte, os impactos da nova lei ainda não podem ser sentidos. O estado só conta com 22 bafômetros para a fiscalização em todo o território, e com a greve da Polícia Rodoviária Federal, apenas os oito equipamentos da Polícia Rodoviária Estadual estão sendo usados.Ao contrário do resto do país, no Rio Grande do Norte não há números expressivos sobre motoristas presos ou autuados por dirigirem alcoolizados. Como a greve da PRF foi deflagrada antes de a lei entrar em vigor, não estão sendo feitas blitzen nas rodovias federais.Nas estradas estaduais, segundo o comandante da Polícia Rodoviária Estadual (CPRE), coronel Rocha e Silva, o trabalho vem sendo feito da mesma forma que antes da lei. “Já existia uma lei que regulamentava o uso de bebida alcoólica, então estamos fazendo o mesmo trabalho”.Mas, mesmo quando tiver fim o movimento grevista, o número de flagrantes não deve subir tanto. A PRF conta com apenas 14 bafômetros, em condições de uso, distribuídos em todo o Estado com mais os oito do CPRE. A alternativa poderá ser o exame de sangue ou a prova testemunhal.

Walfredo Gurgel

Também na contramão dos outros estados, o número de vítimas de acidentes no trânsito não diminuiu no Estado, após a lei seca. De acordo com a direção do Hospital Walfredo Gurgel, não houve nenhuma redução significativa no atendimento desses pacientes.“A lei seca ainda não está para valer no Rio Grande do Norte, com a Polícia Rodoviária Federal em greve e a estadual sem os mecanismos. Por isso, não temos nenhuma mudança”, justifica o diretor do HWG, José Renato Machado.

Lei Seca

A lei 11.705 e o decreto 6.488 estabelecem que dirigir sob efeito de álcool em qualquer concentração está passível de autuação administrativa, que prevê multa de R$ 957,70 e suspensão da habilitação por doze meses. Pela nova lei, a partir de 6 decigramas de álcool por litro ou 0,3 miligramas por litro de ar expelido, já é considerado crime, sendo prevista a prisão em flagrante.