Confira a agenda dos candidatos à Prefeitura de Natal para esta segunda-feira (22)

Pedro Quithé (PSL) Pedro Quithé (PSL)

O candidato cumpre agenda profissional pela manhã e às 11h concede entrevista ao

Nasemana

. Às 14h participa de debate no Teatro Sandoval Wanderley e a partir das 18h caminha por Nova Descoberta, Neópolis e Potilândia.

Wober Júnior (“É Melhor para Natal”)

O candidato encontra amigos no loteamento Lagoa Azul às 8h e duas horas depois grava programa eleitoral. Às 14h participa de debate no Teatro Sandoval Wanderley, às 16h faz caminhada pelo Passo da Pátria e às 20h30 encontra moradores do conjunto Pirangi.

Fátima Bezerra (“União por Natal”)

A deputada federal caminha nas Rocas pela manhã (saída às 9h da Vila Ferroviária) e em Mãe Luiz à tarde (saída às 15h da av. João XXIII).

Dário Barbosa (PSTU)

O candidato se reúne com assessoria no Panatis às 9h e ao meio dia grava entrevista para o RN TV 1ª. edição, da Intertv Cabugi. Às 14h participa de debate no Teatro Sandoval Wanderley e às 19h reúne-se com assessoria no Centro.

Sandro Pimentel (PSOL)

O candidato começa a semana gravando programa eleitoral, às 10h participa de audioconferência e ao meio-dia vai a almoço de adesão em Pirangi. Às 14h participa de debate no Teatro Sandoval Wanderley e duas horas depois reúne-se com operários da indústria têxtil na zona norte.

Miguel Mossoró (PTC)

O candidato grava programa eleitoral pela manhã, às 14h participa de debate no Teatro Sandoval Wanderley e à noite visita a rua Luis Moura no conjunto Cidade Praia.

Micarla de Sousa (“Netal Melhor”)

A candidata concede entrevista ao jornalista Diógenes Dantas na Rádio 96 FM às 7h30 e depois faz caminhada pela comunidade do Galo (saída às 9h da av. João Medeiros Filho com rua Maria José Lira). Às 14h participa de debate no Teatro Sandoval Wanderley e uma hora depois faz caminhada pelo bairro de Nova Descoberta (saída: av. Xavier da Silveira com rua Laercio Fernandes). Às 19h30 participa de reunião com amigos da Igreja Batista na Cidade da Esperança e termina o dia reunindo-se com educadores de Neópolis.A agenda de

Joanilson de Paula ("Liberta Natal I")

será publicada assim que enviada ao portal.