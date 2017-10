América perde e volta à zona da "degola" - análise O time rubro teve uma atuação pífia e perdeu de 2 a 0 para uma Ponte Preta sem brilho.

Não dá para fazer qualquer tipo de avaliação positiva quando o América de Ruy Scarpino entra em campo. E hoje não foi diferente. Um time confuso, sem defesa, sem meio-campo e com meiocampistas demais, como explicar isso? E evidente,sem ninguém de referência no ataque.



A Ponte Preta, um time confuso, nem sombra da Ponte do Paulistão, bem à feição do seu treinador Paulo Bonamigo. A criatividade andou longe, e se não fosse é uma falha grotesca do goleiro Fabiano, mesmo sem jogar, o América teria encerrado a primeira parte sem perder, no 0 a 0.



E não se deixem levar pelo "bodejado" do comentarista. Essa Ponte Preta não faz medo a um "pinto", mas assombra o técnico Ruy Scarpino.Perdendo de 1 a 0 ele continuou com medo. Mesmo perdendo de 1 a 0 ele trocou meiocampista por outro; um ala por outro ala, e não colocou, mesmo perdendo de 1 a 0, nenhum atacante na partida.



No final , em entrevista,pasmem! O treinador rubro disse que foi um jogo parelho. Que foi obrigado a sair para o ataque em busca do empate e tomou o segundo gol. Que jogo foi esse Scarpino? A defesa, além de ter que marcar o ataque adversário precisa ficar de olho em Anderson Bill, zagueiro, caso contrário ele faz gol contra.



Pobre Robson. Os alas: João Paulo é um "doidinho" apressado, que não acrescentou nada, que não fez uma jogada sequer de linha de fundo. A mesma coisa se deu com Maizena, mas esse pelo menos tem a desculpa de jogar deslocado.



O meio-campo? Teve meio-campo? Acho que não. Júlio Terceiro atrás dos zagueiros, rebatendo bolas e fazendo faltas; Luís Maranhão abaixo da média, não acertou um passe, não organizou uma saída de bola decente. Tiago Carpini.Sem comentário. Souza, coitado, craque obrigado a jogar entre pernas-de-pau. Exagero? Acho que não. E até saiu machucado.



E no ataque? Fábio Neves é rápido, é bom jogador, mas a bola não chega. Cascata, é malandro, tem boa condição técnica, mas a bola não chega.



O América de Scarpino é um amontoado de jogadores que não sabe trocar dois passes. 4-4-2 sem organização; 3-5-2 atabalhoado,ou 4-3-3 desastrado. No final das contas minha gente, não existe esquema nenhum.



Os jogadores que entraram. Ah! Os jogadores que entraram. Pobre Aloísio.Está perdendo a confiança. Saulo não joga e Jimmy é mais um "doidinho" contratado.



Uma última observação: Alexandre, Adalberto e Eduardo Igor, quero dizer aos americanos, têm posição nesse time em qualquer posição. Assim mesmo como escrevi; redundantemente.



Será que Scarpino vai sair para a vinda de Arturzinho? Depois do jogo de hoje já não acho tão absurdo. Tá na hora da "última sacudidela", se é que ainda dá tempo.



De novo minha gente, o América foi abaixo da média. E voltou para a zona perigosa do rebaixamento. A luta recomeça para sair da "marvada."





Mandantes vencem



Os donos da casa mandaram bem na continuação da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Assim como havia se dado na terça-feira, os três times que jogaram em casa nesta sexta (05) saíram de campo com a vitória diante de sua torcida.



Em Campinas, a Ponte Preta se reencontrou com a vitória ao bater o América-RN. O Brasiliense também fez a sua parte, ao derrotar o Ceará de 2 a 1. Fechando a rodada, o Criciúma – jogando debaixo de muita chuva – conseguiu passar pelo CRB, vencendo bem de 3 a 0.





Confira a 23ª rodada



Terça-feira

Bragantino-SP 3 x 0 Paraná-PR

ABC-RN 4 x 1 Gama-DF

Marília-SP 1 x 0 Juventude-RS



Sexta-feira

Brasiliense-DF 3 x 1 Ceará-CE

Ponte Preta-SP 2 x 0 América-RN

Criciúma-SC 3 x 0 CRB-AL



Sábado



16h

Barueri-SP x Bahia-BA

Santo André-SP x Avaí-SC

Fortaleza-CE x Corinthians-SP



20h30

Vila Nova-GO x São Caetano-SP