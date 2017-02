Futsal: ABC vence o primeiro jogo da semifinal

O ABC/UnP/Art&C largou na frente nas disputas das semifinais do primeiro turno do Campeonato Norte-rio-grandense de Futsal.Na noite desta quinta-feira (10), no ginásio municipal de Macau, o time alvinegro venceu Macau pelo placar de 3 a 1, ampliando a vantagem para o jogo da volta no próximo sábado, às 14h, no ginásio da Abel Cabral, em Nova Parnamirim. Os gols da vitória alvinegra foram marcados por Anderson, Charles e Antônio Carlos.Dono da melhor campanha do campeonato, o ABC/UnP/Art&C joga pela vantagem de dois resultados iguais e pode perder o jogo da volta o jogo da volta pelo mesmo resultado que estará classificado para a final do turno. O time comandado pelo técnico Rogério Mancini atuou com Matheus, Charles, Almir, Anderson e Antônio Carlos, depois Ricardo, Paulo Evandro, Sandro Pelé, Walber, Preto, Deivinho e Betinho.

* Fonte: Assessoria de Imprensa do ABC/UnP/Art&C.