Fábio Hollanda: candidato não pode fazer visitar seções eleitorais Panfletagem pode ser caracterizada como boca de urna. Bandeiras só podem de forma isolada.

O juiz eleitoral Fábio Hollanda reafirmou o que pode e o que não deve ser feito neste domingo (05) de eleições. Segundo o magistrado, depois de receber denúncias sobre candidatos que estariam visitando zonas eleitorais, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) fez um acordo com os concorrentes do pleito para acabar com essa atitude.



De acordo com Fábio Hollanda, bandeiras podem ser expostas nas ruas, desde que sem aglomerações. Ações como panfletagem e visita as seções podem ser caracterizadas como boca de urna.



“ A eleição está tranqüila. Eu já dei uma volta e não constatei nada. Sem boca de urna” , declarou o juiz eleitoral.



Uma das candidatas acusadas de passar pelas seções foi a petista Fátima Bezerra. “Eu sempre fiz isso, mas já parei porque disseram agora pouco que não podia”, explicou a prefeitáveln que permanecerá em casa o restante do dia.