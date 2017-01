Receita libera hoje consulta ao segundo lote do Imposto de Renda de 2008

A Receita Federal do Brasil libera nesta terça-feira (8), às 8h, na internet , a consulta ao segundo lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física 2008 (ano-base 2007). Além da internet, as informações podem ser obtidas por meio do telefone 146. Nos dois casos, é preciso informar o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF).Estão sendo liberadas nesse lote 958.614 restituições, no valor de R$ 1,2 bilhão. De acordo com informações da Receita, o lote inclui todos os contribuintes amparados pelo Estatuto do Idoso que não apresentaram pendências nas declarações e que não foram contemplados no primeiro lote, representando 2,9%. Os demais contribuintes incluídos no lote entregaram a declaração no início do prazo e também não tiveram pendências.O dinheiro estará disponível no banco para saque no dia 15 e terá correção de 2,84%. Após essa liberação, não haverá nenhum acréscimo e se a restituição não for resgatada no prazo de um ano, volta para os cofres da União. Caso o contribuinte não concorde com o valor, deve receber o dinheiro e depois fazer a reclamação à Receita Federal.Se no ato da declaração o contribuinte não informou o número da conta para crédito da restituição, deverá procurar uma agência do Banco do Brasil e pedir a transferência do valor para qualquer banco em que tenha conta corrente ou poupança. Outra alternativa é ligar para 4004-0001 nas capitais ou 0800-729-0001 nas demais localidades. A ligação é gratuita.

* Fonte: Agência Brasil.