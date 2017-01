Greve dos Correios: Procon recomenda usuário procurar fornecedor Coordenador de Operações e Normas do Procon estadual, Dary Dantas, acredita que dessa maneira o cliente fica respaldado em relação a multa e juro.

“O usuário deve procurar junto aos fornecedores meios alternativos para efetuação do pagamento”. A declaração é do coordenador de Operações e Normas do Procon estadual, Dary Dantas, nos casos de possível atraso de correspondências e encomendas por parte dos Correios, em greve desde o dia 30 de junho. “O que não pode é o consumidor ficar penalizado”, declara.



Entretanto, o coordenador recomenda que o usuário deve registrar, através do Serviço de Atendimento ao Cliente (Sac), quando a fatura irá vencer, bem como os problemas necessários para quitação.



“Dessa forma o cliente fica respaldado em relação à cobrança de multa e juro”, garante, lembrando que as segundas vias das contas de água, luz e telefone podem ser retiradas na Central do Cidadão.



Na opinião do coordenador de Operações e Normas do Procon, o serviço dos correios eram para ser considerados essenciais. “Não entendo por que não é. Os correios estão em greve e o transtorno é sentido no Brasil inteiro”, avaliou.



Ele espera que os serviços sejam normalizados o quanto antes. “O quanto mais rápido o problema for resolvido melhor para todo mundo. Tanto para os funcionários. Quanto para os usuários. É preciso que a normalidade volte a pairar sobre o Brasil”.