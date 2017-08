Sabatina Nominuto valorizou as propostas dos candidatos

A primeira Sabatina Nominuto especial com candidatos à Prefeitura de Natal, realizada na noite da últimasta quarta-feira (13), no auditório da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte (Fiern), teve boa repercussão não só entre os candidatos, mas também com o público presente. Diferente do debate, o modelo da sabatina permitiu que os candidatos valorizassem as propostas, em vez do ataque pessoal.Os convidados do primeiro encontro foram os candidatos Fátima Bezerra (PT), Miguel Mossoró (PTC), Pedro Quithé (PSL) e Sandro Pimentel (PSOL). As regras da Sabatina foram acordadas previamente com os representantes das candidatos e aprovada pela Justiça Eleitoral.As perguntas feitas pelos jornalistas, platéia e internautas foram direcionadas a todos os participantes, sendo que cada um teve dois minutos para a resposta. Os temas abordados foram: saúde, transporte, turismo, esporte, cultura e educação.Entre as regras da Sabatina, não foi permitido fazer citação ofensiva contra nenhum dos concorrentes e a platéia não pode fazer manifestações positivas ou negativas, inclusive, sem poder portar bandeiras, faixas ou usar camisetas dos candidatos."Foi interessante a iniciativa porque todos os candidatos foram tratados com isonomia, as perguntas foram as mesmas para todos, e assim tiveram o mesmo espaço. Outro ponto positivo foi que eles apresentaram propostas e não teve agressões, respeitando as normas", declarou a estudante universitária Bruna Confessor.A jornalista Andréia Freire disse que a Sabatina permitiu que o eleitor conhecesse os projetos de quem está concorrendo à gestão municipal. "Eles apresentaram suas propostas, apesar de algumas serem viáveis e outras mirabolantes".Com isso, o professor universitário Sid Fonseca acredita que foi possível conhecer o perfil de cada um dos quatro candidatos. "As respostas deles, caracterizaram o perfil de cada um e como o nível das perguntas foi muito bom, isso ficou claro", opina.O empresário Eduardo Flor aprovou o modelo da Sabatina, que para ele é melhor do que o debate, já que as perguntas foram iguais para todos e favoreceram as propostas. "É mais democrático, porque dá o mesmo espaço para os políticos de menor expressão, que não tem tempo na televisão", opina.Quanto ao desempenho dos candidatos, o empresário considerou que alguns foram superficiais. "É muito fácil criticar os empresários, mas difícil é apresentar propostas concretas de geração de emprego e renda".O estudante Pedro Filgueira também achou que alguns candidatos esqueceram as propostas e ficaram nas críticas. "Sandro Pimentel preferiu ficar criticando a Prefeitura a apresentar propostas".Para o porteiro Aluízio Costa os candidatos se saíram bem, mas o desafio agora será cumprir a palavra. "Prometer é fácil, agora vamos ver se eles vão cumprir tudo", enfatizou.A próxima Sabatina Nominuto especial candidatos será na quarta-feira (20). Os candidatos serão Dário Barbosa (PSTU), Joanilson de Paula (PSDC), Micarla de Sousa (PV) e Wober Júnior (PPS).