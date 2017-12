Micarla vai a Felipe Camarão e pede desculpas por Dilma Rousseff

Cedida Micarla faz mobilização em Felipe Camarão

“Quero pedir desculpas ao povo de Felipe Camarão pelo fato da ministra chefe da casa civil do governo federal, Dilma Rousseff, ter estado aqui num comício adversário, e ter passado apenas cinco minutos no local e ir embora. Nós não temos pressa de passar aqui, pois queremos conhecer bem os problemas do povo”, discursou.Micarla aproveitou para relacionar os problemas enfrentados pelos moradores do bairro e se comprometeu em resolvê-los, caso chegue a prefeitura. “Quero dizer a vocês que na minha administração a saúde a segurança vão funcionar. O amor venceu o ódio e a verdade, a mentira”, disse a candidata do PV.A deputada foi mais ofensiva em suas críticas quando disse que “o prefeito e os poderosos deveriam ter vergonha de pedir votos no bairro”, diante das condições “precárias” das ruas, falta de saneamento e iluminação pública.Acompanhada do vice Paulinho Freire, dos senadores José Agripino e Rosalba Ciarlini, deputados federais Felipe Maia e Fábio Faria e dos deputados estaduais Ricardo Mota, Ezequiel Ferreira de Sousa e do presidente da Assembléia Legislativa, deputado Robinson Faria, Micarla disse que “o amor vai vencer o ódio e a verdade vai derrotar a mentira”.