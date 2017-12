Arthur Neto: "sempre fui um profissional que me cobrei muito e me pautei pelas conquistas"

David Freire Arthur Neto aposta no grupodo ABC para se recuperar na série B.

Ele não é uma cara nova no alvinegro. Em 1998, Arthur Neto esteve no ABC e conquistou o título do Campeonato Estadual. Ele também já treinou o América, em 2005, mas saiu do clube a poucas rodadas do final onde o alvirrubro conseguiu subir para a série B.Nessa nova passagem pelo ABC, o treinador tem um desafio: fazer com que o alvinegro retome o equilíbrio e o caminho das vitórias dentro da série B. Ainda faltam treze jogos para o clube na competição e o próximo desafio já é sábado (20) contra o Paraná.Arthur Neto foi apresentado durante entrevista coletiva realizada no ABC nesta quinta-feira (18) e conversou com a reportagem doArthur Neto – Tenho uma ligação estreita com o Rio Grande do Norte. Há dez anos convivo com a cidade e inclusive mantenho uma residência aqui, mas não usufruo tanto por questões de trabalho. Entretanto, sempre que posso estou aqui. Tenho carinho grande pelo estado. Fui feliz aqui e isso motivou muito para voltar.AN – O tempo é curto e temos que agilizar o processo. Gostaria que houvesse um tempo maior, mas infelizmente não tem. Para os dois jogos (Paraná e Fortaleza), o tempo de treinamento é mínimo.AN – Trabalhando. Conversando e fazendo o melhor possível.AN – Vamos conversar com os atletas e detectar algumas coisas que possam ser consertadas. Além disso, passar tranqüilidade para eles porque o mais importante para nós são os resultados. O negócio é apostar no grupo que está aqui e dar condições para que rendam o que podem.AN – Sim. Alguns já trabalharam comigo. De cabeça, posso citar aqui o Paulo Musse, Ranieri, Luisinho Neto, Leandro Sena e o Ivan. Esse último foi campeão comigo aqui em 1998.AN – O treinador toda vez que assume uma equipe é um desafio. Em qualquer clube é assim. Geralmente, quando somos procurados é por uma necessidade. Sempre fui um profissional que me cobrei muito e me pautei pelas conquistas. O desafio é natural e a responsabilidade é muito grande. O ABC é um grande clube, está na série B e se estruturando para chegar a uma série A. É um desafio e a responsabilidade é grande.AN – Foi um ano realmente excelente. Trabalhei nos três grandes clubes de Goiás e consegui subir degraus em todos eles. Fui campeão goiano com o Atlético Goianiense depois do clube ficar 19 anos sem conquistar o título e ficar fora da mídia. Em seguida, fui para o Vila Nova e consegui o acesso à série B. Por fim, trabalhei como diretor técnico no Goiás. Fui feliz lá durante os três anos que passei.AN – A gente procura fazer tudo com simplicidade, mas sempre pensando grande.