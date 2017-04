Operação Impacto: Dickson Nasser se defende

“Só porque eu sou o presidente da casa. Outra coisa não é”, declarou o presidente da Câmara Municipal de Natal, Dickson Nasser.Procurado pelosobre a denúncia do Ministério Público na Operação Impacto de que ele seria um dos mentores do crime junto ao vereador Emílson Medeiros, foi sob essa alegação que reagiu.“Considero a denúncia uma tragédia e não tenho nada mais a declarar. Tudo o que tinha para dizer, eu já disse em depoimento que fiz na época [em que a operação foi deflagrada em julho de 2007]. Declaração que darei de novo quando for chamado pelo Ministério Público.”