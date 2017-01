Macaxeira na terra do Sol Nascente

Divulgação Músicos embarcam em agosto para o Japão, onde fazem 13 shows nas principais cidades do país.

A fim de angariar fundos para viabilizar a viagem até a terra do sol nascente, os músicos fazem dois shows especiais nesta quarta -feira (9), no Teatro de Cultura Popular, da Fundação José Augusto.A ida do quarteto - formado por Diogo Guanabara (bandolim e cavaquinho), Ticiano D’Amore (guitarra), Henrique Pacheco (baixo) e Raphael Bender (bateria) - ao Japão faz parte das comemorações dos 100 anos da imigração japonesa no Brasil, projeto desenvolvido pelo Ministério da Cultura, que promove intercâmbio entre artistas brasileiros e japoneses.A princípio, Diogo e o Macaxeira Jazz já têm asseguradas 13 datas, divididas entre as principais cidades japonesas. Na expectativa de poder tocar em um país de cultura tão diferente do Brasil, Raphael Bender acredita que novas datas possam surgir, uma vez que o grupo aporte por lá.“A música instrumental é muito apreciada por lá, não é como aqui no Brasil, onde os ídolos pop ditam o gosto das pessoas”, aponta. “Acredito que podemos encontrar um público fiel por lá e ampliar o número de datas”.Dentro do projeto do MinC, os músicos têm direito à estadia, alimentação e transporte, ao chegarem ao Japão, mas ainda precisam arcar com as despesas das passagens aéreas.Segundo Bender, a organização do projeto já manteve contato com a Fundação José Augusto, mas nenhuma resposta concreta foi dada até agora.“Estamos tentando conseguir o apoio, mas enquanto não nos dão resposta, vamos tentar angariar fundos por nossa conta”, avisa.Para concretizar esse plano, os músicos armaram as duas apresentações de quarta-feira que foram carinhosamente batizadas de “Chá de Turnê”, em alusão aos tradicionais chás de panela e de bebê.Nas duas sessões, os músicos irão apresentar repertório composto por faixas que estão no CD e DVD do grupo, versões inusitadas de clássicos da música brasileira e internacional, além de algumas composições novas preparadas especialmente para a ocasião.Os ingressos custam R$ 10 e já estão à venda na loja Botton do Midway Mall ou na bilheteria do TCP na hora do show. No local, também estarão a venda o DVD e o CD do Macaxeira Jazz.“Quem gostar da gente, vá para dar uma força. E quem não gostar, pode aparecer também, que estará ajudando a mandar a gente pra bem longe”, brinca Raphael Bender.

Diogo Guanabara & Macaxeira Jazz: Chá de Turnê

Quarta-feira - (09/07)Horário: 19h e 21hTeatro de Cultura Popular - Fundação José Augusto: Rua Jundiaí, 641, Tirol.Ingressos: R$ 10, na Botton do Midway Mall e no local do show.Venda de CDs e DVDs no local.