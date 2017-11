José Dias e Mineiro encerram assunto sobre emendas de Fátima Durante a semana, os dois parlamentares vinham discutindo se a candidata havia destinado recursos para prefeituras no Paraná.

Os deputados estaduais Fernando Mineiro (PT) e José Dias (PMDB) não discutirão mais sobre supostas emendas parlamentares que a deputada Fátima Bezerra (PT) teria destinado às prefeituras de Lobato e Astorga, pequenas cidades no interior do Paraná. Os parlamentares tomaram essa posição na sessão ordinária desta quinta-feira (11), após mais um embate.



Mudando o discurso que adotou nas últimas sessões, José Dias afirmou que as emendas de Fátima Bezerra beneficiariam os dois municípios paranaenses, “mas não por vontade da deputada”. Assim, Mineiro entendeu que o peemedebista estaria “admitindo o equívoco”.



Após a confirmação da Prefeitura de Astorga de que o município não teria recebido recursos oriundos de emendas da deputada federal petista, Mineiro entendeu que José Dias estaria se redimindo durante o discurso, e que ficou comprovado que Fátima não destinou emendas para beneficiar Lobato e Astorga.



“É bom que o deputado tenha admitido o seu equívoco, pois foi enganado por alguém mal intencionado. Por mim, esse assunto está encerrado por aqui”, disse Mineiro.