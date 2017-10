Famílias de enfermeira e comerciante evitam falar sobre assassinatos

Fred Carvalho Curiosos estavam em frente ao mercadinho de Sérgio Max na manhã desta segunda

Maria Cazilda Batista Palhares tinha 44 anos e morreu com um tiro no peito dado por um homem que tentava roubar os pertences dos passageiros do ônibus em que ela estava. O crime foi registrado às 6h25. Maria Cazilda e cerca de outras 20 pessoas estavam dentro de um ônibus da linha 79 (Parque das Dunas), da empresa Guanabara. O veículo passava pela avenida Bernardo Vieira, nas Quintas, quando o assaltante entrou.Já o comerciante Sérgio Max Souza da Silva, de 48 anos, foi assassinado à noite, quando tentava evitar um assalto ao mercadinho dele, no loteamento Nova República, na zona Norte de Natal. Dois homens armados se aproximaram do mercadinho Nova República, para tentar efetuar um assalto, mas acabaram matando o comerciante.

esteve na casa de Sérgio Max e nos dois velórios, mas nenhum familiar das vítimas quis comentar as mortes. “Não estamos em condições de falar nada com a imprensa. Só espero que a polícia faça a parte dela”, falou um parente de Sérgio Max, que não se identificou e apenas disse ser da família.O assassinato de Maria Cazilda será investigado pela equipe do 3º Distrito Policial, no Alecrim. Já a investigação sobre a morte de Sérgio Max ficará a cargo da equipe do 12º Distrito Policial.