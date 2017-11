Confira a agenda dos candidatos à Prefeitura de Natal para esta terça-feira (8)

Sandro Pimentel (PSOL) Sandro Pimentel (PSOL)

O candidato faz a “Blitz do Sol” às 7h no cruzamento das av. Salgado Filho com Bernardo Vieira. Às 9h grava programa eleitoral para rádio e TV, às 14h faz nova “Blitz do Sol”, desta vez no cruzamento das av. Rio Branco e João Pessoa, e a partir das 16h encontra lideranças comunitárias em Mãe Luiza e do Bairro Nordeste.

Wober Júnior (“É Melhor para Natal”)

O deputado estadual pela manhã encontra moradores do loteamento Village das Dunas (8h) e visita a feira de Igapó (10h). À tarde, grava programa eleitoral (14h) e caminha no Vale Dourado (16h). O candidato ainda encontra lideranças em Felipe Camarão (19h) e Cidade Nova (20h30) à noite.

Joanilson de Paula (“Liberta Natal I”)

O candidato almoça ao meio-dia com lideranças do Alecrim, às 15h grava programa eleitoral e às 19h visita a UFRN.

Micarla de Sousa (“Natal Melhor”)

A deputada estadual faz caminhada pelo Vale Dourado (saída às 9h30 da av. das Fronteiras com av. Carau) e pelo bairro Bom Pastor (saída às 10h da av. Napoleão Laureano) pela manhã. Às 15h caminha no bairro Cidade Nova (saída da av. do Norte), às 20h reúne-se com amigos no Bairro Nordeste e uma hora depois reúne-se com candidato a vereador em Nossa Sra. Da Apresentação.

Fátima Bezerra (“União por Natal”)

A candidata concede entrevista para a Rádio Clube Natal às 7h30, às 9h caminha em Nova Natal (saída: av. da Chegança) e às 11h grava programa eleitoral. Às 15h caminha nos Guarapes (saída: rua Novo Guarapes) e às 19h lança Comitê de Cultura no restaurante Calígula (rua Chile, Ribeira).