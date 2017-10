Federação de Golf do RN será oficializada hoje

Valdemir Alexandre Jamilson Martins é o criador da Federação de Golf do RN

Segundo Jamilson Martins, idealizador do projeto, a idéia é ir preparando os atletas do EStado para futuras competições em nível nacional que, com certeza, ocorrerá com a construção de vários campos e clubes de golf no RN. Em Natal já existe um mini campo, no SESICLUBE, onde está sendo realizado um Campeonato Estadual de Mini Golf, nas categorias infantil e adulto masculino e feminino.O próprio Jamilson Martins, já tem pronto um projeto de popularização deste esporte. Ele tem a inteção de levar às Secretarias de Esporte do Estado e Município a idéia da criação de pequenos campos de golf nas áreas urbanas e litorâneas. Com isso esse esporte poderá se tornar um elemento importante para o desenvolvimento turístico do Estado e fator de inclusão social.Após a oficialização da Federação, que acontece hoje, Jamilson Martins estará participando na Costa do Sauípe-BA, do Brasil Golf Show 2008, conhecendo melhor a logística do evento e buscando apoios para esta Federação que está sendo criada. Atualmente Jamilson Martins recebe apoio do SESI-RN e da Pitú Gold.A solenidade acontecerá no Restaurante Camarões Potiguar e as senhas de adesão poderão ser adquiridas com Jamilson Martins, pelo telefone nº (84) 8855-0226.Assessoria de imprensa