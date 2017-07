Estilo da Sabatina oportuniza debate de alto nível, diz Fátima

A candidata do PT à Prefeitura de Natal, a deputada Fátima Bezerra, elogiou o formato da

Sabatina Nominuto

, realizada na noite desta quarta-feira (13), no auditório da Fiern.“Adorei o estilo da sabatina, que foi bem tranqüila. Ela oportunizou que o internauta também debatesse com os candidatos, que puderam expressar suas opiniões. Foram perguntas de conteúdo político, que manteve o bom nível do debate”.Indagada pela reportagem sobre o fato de uma empresa de marketing estar cobrando judicialmente uma dívida de campanha de 2004, Fátima Bezerra preferiu não responder. “Não vou falar sobre isso. Essa questão diz respeito ao PT. Não tem nada a ver com essa candidatura”.