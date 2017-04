Dirigente do América confirma negociações para novo patrocinador e a busca por reforços Alex Padang disse que “há uma operadora de telefonia móvel em negociação”. Ele também comentou que são necessários dois atacantes e um meia.

As informações que o América está negociando o patrocínio com uma empresa de telefonia móvel foram confirmadas por Alex Padang, um dos dirigentes do alvirrubro, em entrevista à Rádio Globo. “O América tem negociado com algumas empresas desde o começo do ano”, disse.



Padang informou que dentre essas empresas “há uma operadora de telefonia móvel em negociação”, mas ele ressaltou que “não tem nada confirmado”. “Isso é bom para o futebol, bom para a empresa e bom para o América”, destacou.



Com relação a contratações para o clube, o dirigente comentou que são necessários mais dois atacantes “que joguem pelos lados” e mais um meia. Nesta última posição, Padang justificou que “por conta do problema de Souza (suspenso por 120 dias pelo STJD) se tornou necessário um substituto”.



Ele revelou que estão articulando a vinda de “um meia do Sul do país” e que “pode se definir até amanhã (sexta-feira)”. “Estamos mantendo contato com o Ruy (Scarpino, técnico do América) e informando acerca dessa negociação”, informou.



A delegação do América está em Maceió onde enfrenta o CRB no sábado (26), no estádio Rei Pelé. O portal Nominuto.com transmite, em tempo real, o jogo entre CRB e América a partir das 16h10.