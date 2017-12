Acari: polícia encontra carro usado em resgate de preso Elias Guilherme da Silva, o Tornado, seria transferido para Natal nesta sexta-feira.

A Polícia Militar de Currais Novos conseguiu localizar o carro que foi utilizado pelos bandidos no resgate do preso Elias Guilherme da Silva, o “Tornado”, 38 anos, da delegacia de Acari. Tornado foi resgatado na noite desta quinta-feira (18) por três homens, que renderam o policial que estava de plantão.



O carro, que foi encontrado a cerca de cinco quilômetros de Currais Novos, é um Gol de cor verde escura de placas HVE-0245/Maracanau-CE. Dentro do carro foi encontrado um revolver calibre 32 municiado.



Elias Guilherme é fugitivo da penitenciária João Chaves, em Natal, e responde a pelo menos três processos em Mossoró, e ainda nos Estados do Ceará e da Paraíba.



O capitão PM Walmary Costa, que comanda a Companhia de Polícia de Currais Novos, disse também que estava agilizando a transferência do preso para Natal, e inclusive já havia oficiado a Justiça local sobre a periculosidade do “Tornado”.



A Justiça autorizou a transferência do preso para Natal, o que iria acontecer nesta sexta-feira (19).