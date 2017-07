2ª edição do "Justiça na Praça" começa nesta quinta-feira (14) A expectativa é de chegar aos 3 mil atendimentos, contra os mil que foram realizados no ano passado.

A segunda edição do projeto “Justiça na Praça”, promovido pelo Poder Judiciário, começa nesta quinta-feira (14). A expectativa é de chegar aos 3 mil atendimentos, contra os mil que foram realizados no ano passado.



Os serviços jurídicos ficarão disponibilizados em plena praça pública, mais precisamente no Largo do Teatro Alberto Maranhão, das 9h às 17h, por magistrados e servidores, junto a instituições parceiras.



Durante o evento, que prossegue até a sexta-feira (15), serão realizadas audiências de conciliação previamente agendadas, assistência e orientação jurídica gratuita, entrada em ações junto ao Juizado Virtual, além de disponibilizar, para a população, o conhecimento dos inúmeros projetos sociais que são desenvolvidos no âmbito do Poder Judiciário, além de acesso a uma programação cultural.



Entre os atendimentos que serão prestados, um promete, mais uma vez, roubar a atenção de quem passa pelo local: o casamento comunitário, totalmente gratuito, de 100 casais. No entanto, a organização do II Justiça na Praça antecipa que só podem realizar a cerimônia civil os casais que deram entrada na documentação até o dia 20 de julho deste ano.



São parceiros do evento o Cartório Único da Redinha e de Igapó e o 4º e 5º Cartórios.