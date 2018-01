Juiz De Sanctis depõe à Polícia Federal por cerca de três horas O juiz federal foi ouvido sobre escuta ilegal que teria sido feita no telefone do presidente do STF, Gilmar Mendes



São Paulo - O juiz Fausto De Sanctis, da 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo, foi ouvido na manhã de hoje (25) por um delegado da Polícia Federal na sede do Tribunal Regional Federal (TRF) da 3ª Região, em São Paulo. O depoimento, sigiloso, durou cerca de três horas.



O juiz não deu declarações à imprensa, mas pela manhã, ao chegar ao TRF, exclamou que “é constrangedor” o fato de ter de prestar depoimento à Polícia Federal.



O juiz Fausto De Sanctis foi ouvido sobre a escuta ilegal que teria sido feita no telefone do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes. Em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), em agosto, o juiz já teria negado ter autorizado escutas no gabinete de Gilmar Mendes.





Agência Brasil