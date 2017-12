Confira a agenda dos candidatos à Prefeitura de Natal para esta quinta-feira (18)

Miguel Mossoró (PTC) Miguel Mossoró (PTC)

O candidato grava programa eleitoral pela manhã, caminha no Parque das Dunas à tarde e janta com correligionários no Vale Dourado à noite.

Micarla de Sousa (“Natal Melhor”)

A deputada estadual caminha pelo bairro Santa Catarina (saída às 10h da av. Florianópolis com av. Blumenau), enquanto membros da coligação caminham pela comunidade do Galo (saída da av. João Medeiros Filho com rua Maria José Lins) pela manhã. Às 14h visita hotel em Ponta Negra e uma hora depois inicia caminhada por Panatis (saída: próximo ao Pátio da antiga Conjol). Às 19h30 reúne-se com amigos no Alecrim e meia hora depois com amigos em Nova Descoberta.

Wober Júnior (É Melhor para Natal”)

O deputado estadual grava entrevista para o programa Esportes e Ação da Band e programa eleitoral pela manhã. Ao meio-dia participa da reunião do Sinduscon, na Fiern. Às 16h inicia caminhada nas Quintas, às 19h encontra moradores das Rocas e às 20h30 reúne-se com amigos de candidata a vereadora.

Fátima Bezerra (“União por Natal”)

A deputada federal dedica a manhã à gravação de programa de TV. A partir das 15h30 participa da “Caravana do Trabalho 1” em Santarém e Nova República (saída: final da av. Itapetinga) e da “Caravana do Trabalho 2” em Santa Catarina, Soledade 1 e Parque das Colinas (saída: av. Blumenau).

Sandro Pimentel (PSOL)

O candidato participa da “Blitz do Sol” às 7h no cruzamento das av. Coronel Estevam e Presidente Bandeira e às 10h reúne-se com lideranças no Alecrim. Ao meio-dia concede entrevista ao RN TV 1ª Edição, às 15h visita feirantes e faz comício relâmpago no Planalto e duas horas volta a fazer a “Blitz do Sol”, dessa vez no cruzamento das av. Romualdo Galvão com Norton Chaves.

Dário Barbosa (PSTU)

O candidato concede entrevista ao programa Esportes e Ação da Band ao meio-dia. Às 15h faz arrastão no Centro da Cidade (saída: av. Rio Branco), uma hora depois faz o “PSTU na Praça” no calçadão da João Pessoa e às 19h participa de reunião com apoiadores da educação no Centro.As agendas de

