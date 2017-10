Candidatos a prefeito de Natal prestam contas no prazo

O prazo para entregar a segunda parcela da prestação de contas dos candidatos encerrou no último sábado (6). Os postulantes ao cargo de prefeito de Natal estão em dia com as obrigações eleitorais.Na primeira parcela os candidatos enfrentaram problemas com o sistema na hora de fornecer os dados. A grande quantidade de pessoas acessando o site do Tribunal Superior Eleitoral causou uma pane, e atrasou a divulgação dos dados em uma semana.Desta vez, os nomes dos candidatos que cumpriram a determinação já estão visíveis na página do órgão na Internet. Agora, eles só devem prestar contas do que arrecadaram e gastaram nesta campanha, após o pleito.Clique aqui para conferir a parcial da prestação de contas dos candidatos nas Eleições 2008.