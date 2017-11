TCU condena e multa ex-prefeito de Campo Redondo

O Tribunal de Contas da União (TCU) condenou o ex-prefeito de Campo Redondo Aluísio Elói Rodrigues a devolver R$ 31.027,90, valor atualizado, aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.A decisão decorreu da omissão em prestas contas de recursos recebidos pelo Programa de Manutenção do Ensino Fundamental, que financia, supletivamente, a manutenção de escolas municipais de ensino fundamental e médio.O TCU também multou Rodrigues em R$ 2 mil e autorizou a cobrança judicial da dívida. O relator, ministro Augusto Nardes, encaminhou cópias da documentação à Procuradoria da República no Rio Grande do Norte para as medidas cabíveis. Cabe recurso da decisão.

* Fonte: TCU.