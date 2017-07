Trégua das chuvas

Zenaide Castro Alagamentos continuam em vários locais

Mesmo quando a chuva dá uma trégua, como está ocorrendo hoje (09), os pontos mais críticos permanecem cheios, como na rua Neuza Farache, próximo à avenida Roberto Freire. Alguns motoristas mais corajosos se arriscam e enfrentam o nível de água, outros, porém, preferem desviar por dentro do estacionamento de um supermercado temendo que o carro pare dentro da enorme poça que se forma no local.Na avenida Airton Sena, um posto de combustível localizado próximo à lagoa de captação do Conjunto Pirangi, está praticamente sem movimento por causa da falta de acesso. Um dos funcionários disse que esta é a segunda vez, neste inverno, que o posto fica completamente alagado.“Além de impedir o acesso dos clientes, o posto ainda está tendo a sua imagem prejudicada porque algumas pessoas pensam que a água entra nos reservatórios das bombas de combustível, o que não acontece”, garantiu o frentista.