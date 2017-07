Problema das inundações é falta de administração, diz Miguel Mossoró

Loloza Medeiros (internauta) - Gostaria de perguntar aos prezados candidatos qual seu programa de governo para acabar com as inundações na cidade.



Miguel Mossoró -

Eu venho falando nas inundações há muito tempo. Nos 30 anos que passei no Exército, estive participando da construção de pontes. Eu tenho um projeto fluvial, por meio do qual toda a água das inundações irá escoar para o rio Potengi. Vou fazer, juntamente com os engenheiros, esgotamento para essa água, como por exemplo, no Quilômetro 6. Atualmente, Natal não agüenta mais dois dias de chuva. No entanto, esse problema é falta de administração.