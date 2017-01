INSS atrasa atendimento em duas horas nesta quarta-feira (9)

Ana Paula Oliveira A expectativa é de paralisação nacional por tempo indeterminado a partir do dia 5 de agosto.

Segundo o diretor do Sindicato dos Funcionários do INSS (Sindprevs), Djalter Rodrigues, o motivo para a paralisação é em virtude do não cumprimento por parte do governo federal do acordo homologado em maio, na Justiça do Trabalho.O acordo prevê o pagamento dos precatórios (pagamentos das parcelas vencidas no plano bresser e verão). Além disso, os servidores pedem o cumprimento da paridade entre aposentados e ativos, a manutenção da carga horária de trabalho de 30 horas e a gratificação em 100 pontos, que já existe incorporada ao salário.Serviços como auxílio-doença e acidente de trabalho, aposentadorias, perícias médicas, além de salário-maternidade deixarão de ser prestados à população.