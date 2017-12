Cidadão ferroviário: passageiros desconhecem VLT

Fotos: Vlademir Alexandre Linha que faz Ceará-mirim/Natal traz cerca de mil passageiros na primeira viagem do dia.

Indagado por que prefere o trem ao ônibus, ele não demora a responder: "Por causa da rapidez, por ser mais barato e pela segurança, principalmente agora, que andar de transporte coletivo está cada vez mais arriscado". Ele só lamenta que, pelo fato das locomotivas serem muito antigas - possuem mais de 50 anos de uso - quebram com constância e terminam atrasando a viagem.Logo ao descer do trem os passageiros seguem em passos rápidos para os seus destinos e para mais um dia de trabalho. Mas, pelo menos, boa parte já foi percorrida sobre os trilhos. E com uma economia bastante significativa no final do mês, garantem os passageiros. Para se ter uma idéia, enquanto uma passagem de ônibus ou alternativo para Ceará-mirim custa mais de R$ 3,00, o trem cobra R$ 0,50.Além desta linha, que atende às pessoas que moram na zona Norte da cidade, existe uma linha para Parnamirim, que leva e traz quem reside na zona Sul. O sistema ferroviário possui 22 estações e faz, ao longo do dia, 14 viagens diárias para Parnamirim e 10 para Ceará-mirim. Cada vagão tem capacidade para uma média de 208 pessoas.Agora, está sendo analisado o projeto de modernização do sistema de trens urbanos de Natal, segundo informou o superintendente do CBTU, José Fernandes da Silva. O projeto prevê a introdução do Veículo Leve sobre Trilhos - VLT, que oferece rapidez, conforto e segurança aos passageiros; recuperação e modernização da estrutura e dos serviços oferecidos; uma considerável economia no consumo de combustível estimada em 50%; o incremento da infra-estrutura turística, já que possibilita um novo tipo de transporte; a redução do subsídio do sistema de transporte em até 69% por passageiro transportado; a integração com o ônibus, e a redução dos congestionamentos.Apesar de todas essas vantagens, o VLT ainda é praticamente desconhecido do grande público. Ao contrário da aposentada Francisca Vitor, que estava na estação e disse já ter usado o Veículo Leve sobre Trilhos, em São Paulo, a maioria das pessoas desconhece o sistema, como Luís da Silva, que disse nunca ter ouvido falar em VLT. Para operar em Natal, serão necessários recursos na ordem de 178 milhões de reais, que serão usados na colocação de novos trilhos, na modernização das estações e na sinalização dos percursos, além de 12 composições do trem, cada uma com quatro vagões."Cada VLT tem capacidade para transportar até 680 passageiros por composição, a uma velocidade comercial de 35 km/h, propiciando economia de consumo de combustível na ordem de 50% do valor atual", destaca.Nos dias 15 e 16 deste mês, o secretário de mobilidade urbana do Ministério das Cidades, Luís Carlos Bueno, estará em Natal e deverá se reunir com a CBTU e o Governo do Estado para dar uma sinalização acerca da aprovação do projeto, que está em análise na esfera federal. Na opinião do superintendente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, há uma mobilização geral hoje no País pela volta do sistema de transportes sobre trilhos, na tentativa de desafogar o trânsito das cidades que encontra-se caótico em virtude da grande quantidade de automóveis circulando. "Natal não estava preparada para esse boom de veículos que está ocorrendo", destaca José Fernandes.O trem atende à Região Metropolitana de Natal, a mais populosa da cidade. O superintendente acredita que com a modernização do sistema ele ficará mais eficaz e eficiente e passará a atender de forma adequada, principalmente a população da Zona Norte, melhorando as condições de tráfego na ponte sobre o Rio Igapó.Passageiros/dia - 11,8 milPassageiros/mês - 261 milExtensão da via - 56,2 kmLocomotivas - 03Carros - 20Passageiros/dia - 61 milPassageiros/mês - 1,6 milhãoExtensão da via - 59,7 kmVLT´s - 12Estações novas - 05Estações recuperadas - 15Valor do projeto - R$ 173,8 milhões

* Matéria publicada no Jornal Nasemana (edição 25 - 13 a 19 de setembro de 2008)