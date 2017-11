Assaltantes fazem arrastão em casa de advogada no Tirol

Thyago Macedo Advogada conservou quarto revirado para que Itep realize perícia.

“Eles estavam armados e já foram logo apontando a arma para mim quando eu entrei na garagem. Os assaltantes pediram para que eu fizesse silêncio e perguntou se havia mais gente em casa. Eu disse que estavam meu irmão, minha irmã e minha mãe, de 87 anos. Com isso, eles renderam todos nós e nos trancaram em um quarto”, disse.A advogada informou que os acusados pediram que todas as vítimas ficassem de cabeça baixa, o que impediu algum tipo de reconhecimento. De acordo com Monica Dias, os assaltantes passaram cerca de 1h20 dentro da casa. “Eles reviraram o quarto da minha irmã e da minha mãe e levaram tudo o que podiam: computador, três DVDs, câmera digital, jóias e certa quantia de Euro. Até a carne do freezer, os assaltantes levaram”, contou.No entanto, um detalhe que chama atenção é o fato dos acusados não terem mexido no quarto da advogada. Ela explicou que: “o quarto estava fechado e, provavelmente, eles pensaram que se tratava de uma porta que dava acesso ao terraço. Para minha sorte, antes de sair eu tinha guardado dentro do quarto o meu notebook e uma câmera digital que comprei na Áustria”.O titular da Defur, delegado Márcio Delgado Varandas, destacou que as investigações tiveram início e a polícia já tem algumas pistas. “Uma equipe foi ao local e colheu informações. No entanto, não podemos revelar detalhes para não atrapalhar a investigação”, frisou.O veículo de Monica Dias foi recuperado na praia de Pitangui. A advogada destacou que nem a presença de um posto policial há cerca de 30 metros da sua casa, na rua Alberto Maranhão, no Tirol, foi o suficiente para impedir a ação criminosa. “Como o crime foi de madrugada, havia apenas um policial no posto e acho que ele não viu”, ressalta.