Perfil Dr. Joanilson: o lar como porto mais seguro

Artur Dantas Dr. Joanilson caminha pelas ruas de Natal.

Uma mistura de brega e chique. Assim gosta de se classificar o candidato à prefeitura de Nata, Joanilson de Paula Rêgo. Pai de três filhos, Joanilson de Paula Rego Junior de 43 anos, Joanilton Sérgio de 40 e Ilana Rego, a caçula do grupo com 33 anos, Joanilson fez do direito uma opção de vida, fato que refletiu nas vidas dos filhos, todos espelhados na carreira do pai.Durante 30 anos, dividiu o papel de professor DA Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) com atividades cargos públicos, sendo o primeiro secretário de administração da capital potiguar. Atribui à mulher, Ana Rego, a responsabilidade de criação e educação dos filhos, “todos doidos por ela”, conclui.Casado há 43 anos, o começo teve particularidades uma particularidade interessante. Disse que o namoro com a esposa foi inspirado no relacionamento do irmão mais velho com a irmã da mulher. A relação avanço e os dois construíram um a vida esmerada no respeito mútuo e cumplicidade nas decisões ao longo da vida.Sobre o casamento, relata que teve sorte pois a esposa é o equilíbrio da casa, excelente mãe que doutrinou os filhos dentro da religião católica, outro gosto deixado de herança para os pais. Ainda sobre a esposa, disse que ela tem a capacidade de organizar a casa e toma para si os cuidados do lar. Com a ajuda da companheira, criou três filhos “ muito fácil”Mesmo com o apoio da família nos momentos decisivos da campanha em Natal, Joanilson disse que o começo não foi fácil. A família chegou a ponderar sobra a participação na campanha política, motivada pala estressante rotina a que submetia os familiares.“Minha esposa chegou a me alertar, pedindo para eu observar o que eu estava fazendo com eles”. Em tempo, Joanailson explicou que em época de campanha política, o dia tem hora para começar, mas é encerrado no outro dia. “Muitas vezes vou dormir às duas, três horas da manhã mesmo acordando antes das sete para começar as atividiades”. Ressaltou a importância da família ao dizer que ela é o porto mais seguro da geografiahumana.Homem de gostos mistos, Joanilson se divide entre a literatura, música popular brasileira, boemia, sinuca e futebol. Faz questão de ressaltar a habilidade nas tacadas, tendo no currículo a vitória no último torneio disputado no Iate Clube de Natal. “Sou muito bom. Derrotei na partida final Carlos Adel”, lembra com gosto.Na paladar, divide as atenções entre um bom filé de peixe com purê de batata, acompanhados com um copo de vinho tinto, mas não dispensa após as refeições um café com pudim de leite e um licor, de preferência, frangélico, para ajudar na digestão. Mesmo com o gosto tão variado, não pode desfrutar dos prazeres da gastronomia em virtude da “grande correria de ultimamente” .Não dispensa uma boa leitura e fez questão de frisar os livros que nunca saíram da memória. Zorba, o grego, Memória de Adriano, além de Dom Quixote. Outro livro bastante apreciado é a bíblia “leitura que faço diariamente e não apenas por motivos religiosos. Gosto da mensagem que ela passa para mim”.Fez questão de ressaltar que a mistura vai além do esporte ou da leitura. Lembrou com nostalgia da época em que morava na cidade natal de Florânia, de onde trouxe para a capital o gosto pela vaquejada, forró. Costuma dizer que gosta das pessoas e rememorou o período que voltava à cidade onde nasceu para falar com os vizinhos e só depois com os pais. Disse que saiu do interior há muitos anos, mas o interior nunca o abandonou mesmo após o longo período de convivência na capital.