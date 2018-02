Febre aftosa: Expectativa é de reclassificação para zona de Médio Risco A segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa começa nesta quarta-feira (1).

Cumpridas todas as exigências do Ministério da Agricultura, a Secretaria de Agricultura da Pecuária e da Pesca (Sape) espera conseguir a reclassificação de zona de risco desconhecido para de médio risco contra a aftosa. A mudança permitirá a comercialização da carne produzida em território potiguar para outros estados e países.



A segunda etapa da campanha de vacinação contra a doença começa nesta quarta-feira (1). De acordo o secretário da Sape, Francisco das Chagas Azevedo, os criadores continuam cumprindo suas obrigações, assim como o Governo do Estado, como puderam observar os fiscais do Ministério durante auditoria realizada entre os dias 15 e 19 de setembro.



O presidente do Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do Rio Grande do Norte (Idiarn), Romildo Pessoa, frisou que outras recomendações do Ministério foram concretizadas, como o envio do plano de vigilância das fronteiras com a Paraíba e o Ceará, que ainda não reúnem condições técnicas para serem elevados ao status.



A campanha, que prossegue até o final do mês, pretende vacinar mais de 900 mil animais bovinos e bubalinos (búfalos) do Rio Grande do Norte, mantendo o índice de vacinação dentro das exigências internacionais de imunização do rebanho que é de, no mínimo, 82% do total de animais.



Romildo ressaltou que o órgão vai continuar orientando os criadores nesta fase de vacinação, sem descuidar da fiscalização, logo que seja encerrado o prazo, sobre os animais que forem vacinados.



Festa do Boi



A Sape salientou que os criadores que irão participar da Festa do Boi, que será iniciada no dia 11 de outubro, só poderão ter acesso ao Parque de Exposições Aristófanes Fernandes, em Parnamirim, com a declaração de vacinação.