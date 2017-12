Quatro pessoas são presas por desmatamento em São José de Mipibu

Cedida/ Polícia Ambiental Operação foi realizada na manhã desta quinta-feira (18).

De acordo com o tenente Denílson dos Santos, diretor da Central Integrada de Operações Aéreas, o helicóptero da Sesed realiza constantemente um trabalho preventivo de fiscalização e, nesta quinta-feira, juntamente com o Idema identificou a área desmatada.“Nós solicitamos então o apoio da Polícia Ambiental para que eles realizassem a abordagem por terra. Com isso, os policiais prenderam quatro pessoas e os conduziram a delegacia de São José de Mipibu”, explicou o tenente Denílson dos Santos.A reportagem do

Nominuto.com

entrou em contato com a delegacia daquela cidade e foi informada pelo delegado Elói Xavier que os quatro acusados foram autuados pela prática de crime ambiental e, em seguida, liberados. Os quatro homens que foram presos no fim da manhã são: Manoel Alzemar Alves, de 39 anos, Geraldo Gonzaga dos Santos, de 56 anos, e os dois filhos dele, Valdemir Gonzaga dos Santos, 32, e Valmir Gonzaga dos Santos, 30 anos.O delegado de São José de Mipibu destacou que os quatro pertencem a um assentamento na região conhecida como sítio Jardim. “Eles alegaram que estavam desmatando para plantar comida. No entanto, tiveram que ser autuados no artigo 50, da lei 9.605 de 1998. Depois de serem ouvidos, eles foram liberados”, frisou Elói Xavier.