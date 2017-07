Festival MADA começa nesta quinta-feira (14)

Divulgação Quarteto uruguaio Motosierra é uma das atrações desta quinta (14), na arena do Imirá.

Começa nesta quinta-feira (14) a 10ª edição do festival Música Alimento da Alma - MADA. Os shows começam a partir das 21h30, na arena do hotel Imirá Plaza, na Via Costeira.No primeiro dia do festival, apresentam-se novas bandas da safra recente da música potiguar, atrações de peso como os uruguaios do Motosierra e os cariocas d' O Rappa, além de uma programação paralela na tenda eletrônica.Liquidificando música e poesia, Os Poetas Elétricos chegam ao Festival Mada com disco novo, o terceiro deste trio formado por Carito, Edu Gomez e Michelle Régis. Para o show do MADA, o trio apresentará poemúsicas do novo cd, Estirado no Estirâncio, que será lançado no festival. O show contará ainda com algumas participações extras além do VJ Júlio Castro.O rock cru e pesado será representado pela banda Brand New Hate, influenciada por bandas como Hellacopters, Backyard Babies, The stooges & Iggy Pop. O tom irônico de suas letras, vocais gritados e guitarras altas e melódicas são as características do grupo. A Brand New Hate lançou trabalho recente pelo selo alternativo Xubba Music.Rastafeeling está mais do que credenciada a entrar no Mada, pois foi o público quem a escolheu na primeira seletiva Radar Indie, promovida pelo festival para abrir duas vagas para o Mada. Com três discos gravados, a banda tem alguns sucesso, como "“Portões da Babilônia"” e "“Cidade do Sol"”.O Motosierra foi formado no final dos anos 90 em Montevidéu, Uruguai. É hoje uma banda fundamental no rock pesado sul-americano. Tem influências de Dwarves, Turbonegro, Motörhead e alia acordes punks, vocais berrados, velocidade e hedonismo sônico. O quarteto costuma enlouquecer a multidão que comparece aos shows, sempre acompanhando a cada trejeito provocativo do vocalista Markus Motosierra.O quarteto latino tem uma vasta discografia entre Álbuns EP’s e coletâneas lançadas na Argentina, Europa e Japão. O último disco lançado no Brasil se chama “XXX” (2005).Os portões do Imirá serão abertos às 20h. Os ingressos para a noite individual estão a venda nas lojas Tim e Ecológica e custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (estudantes e clientes Tim). A temporada para as três noites do festival custa R$ 45,00 para estudantes e clientes Tim e R$ 90, inteira.

Confira a programação da primeira noite do Festival MADA 2008:

21h30 - Poetas Elétricos22h –Amps e Lina (PE)22h30 NV (RJ)23h - Sweet Fanny Adams (PE)23h30 – Rastafeeling (RN)00h - Brand New Hate (RN)0h30 – Motosierra (URU)1h30 – O Rappa (RJ)TENDA TIM:21h – ZÉ CAXANGÁ(RN) / INDIE ROCK22h30– BARBIE KILL (RN)/ ELETRO ROCK23h30 - LEON JR. (PE) / DANCE HOUSE01h k POSASKI (RN) / ELECTRO HOUSE02h30 – LEANDRO PANKK(SP) / DISCO PUNK / ELECTRO ROCK04h – DJ F.C (RN) / UPLIFTING TRANCE05h30 – ENCERRAMENTO