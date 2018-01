Bancários atrasam abertura de bancos À noite, categoria se reúne em assembléia para decidir se pára por tempo indeterminado.

A Caixa Econômica Federal da João Pessoa e o Unibanco, na Cidade Alta, vão abrir nesta quinta-feira (25) uma hora mais tarde. O retardamento da abertura das agências está sendo provocado pelo Sindicato dos Bancários do Rio Grande do Norte.



Outros atos estão programados para o decorrer da semana em bancos privados e públicos. Ainda nesta quinta, às 18h30, os bancários se reúnem em assembléia para votar o indicativo de greve. Eles querem aumento salarial de 31%, entre outras reivindicações.



Os banqueiros, no entanto, apresentaram uma proposta de reajuste de 7,2%, rejeitada pelo comando de greve.



O objetivo dos protestos, segundo o sindicato, é informar a população sobre a tendência de paralisação da categoria, em face da falta de interesse na negociação.