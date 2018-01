Bancários param a partir de terça-feira

Arquivo Greve afetará bancos públicos e privados.

A categoria está pedindo um reajuste de 31%, mas os banqueiros e o governo só querem dar 7,5%. A proposta foi apresentada durante uma negociação na última quarta-feira (24)."Um dia antes da greve, no entanto, a categoria irá se reunir em uma nova assembléia para analisar o quadro nacional de mobilização", diz o diretor financeiro do Sindicato dos Bancários do Rio Grande do Norte, Juvêncio Hemetério.Como até o momento não houve consenso entre as partes, está mantida a paralisação dos serviços nas agências de todo o país por tempo indeterminado.