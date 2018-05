Casal é executado a tiros dentro de casa

Fotos: David Freire Pai de Cláudio não soube explicar o que motivou a morte do filho.

Após invadirem a casa, assassinos executaram Eliane com tiro na barriga.

Porta da casa foi arrombada pelos assassinos e foi escorada após o crime.

Os corpos foram encontrados com marcas de tiros e segundo informações do Instituto Técnico de Polícia Científica (Itep), os projéteis seriam de revólver calibre 38 e espingarda calibre 12. Até o momento, a motivação para a execução do casal ainda é um mistério.A reportagem doesteve no local do crime e conversou alguns vizinhos e com José Ferreira da Silva, pai de Cláudio. A vizinhança pouco soube informar do fato. Disseram que ouviram tiros durante a madrugada, mas não se arriscaram a sair de suas casas e verificar do que se tratava.Os vizinhos comentavam que Eliane e Cláudio moravam na casa aproximadamente há um ano e levavam uma vida aparentemente normal. "Não sabemos dizer o que houve e o que motivou isso. Mas foi uma coisa horrível", contou um morador, que preferiu não se identicar.Visivelmente abatido, o pai de Cláudio disse à reportagem não saber se o filho teria envolvimento com drogas ou algum inimigo. "Dessas coisas, eu nunca ouvi dizerem nada dele", declarou.Evangélico e pai de 14 filhos, ele contou que Cláudio também era adepto de sua religião. "Ele era da igreja, mas depois deixou de seguir o caminho do Senhor", lembrou. José Ferreira comentou o relacionamento de Cláudio com Eliane. "Não sei bem quanto anos eles estavam junto, mas já tinha um bom tempo. Ele tirou ela de um cabaré e começou a viver junto. Tudo o que tem hoje é do trabalho deles", declarou.Andando dentro do imóvel, ele foi até o quarto do casal e informou que a mulher do seu filho foi morta ali. Eliane foi morta com um tiro de espingarda calibre 12 na barriga. "Tinha uma poça de sangue grande ali, mas a gente já limpou", disse. Na opinião de José Ferreira, seu filho ainda tentou fugir dos assassinos na madrugada deste sábado. "Quem veio aqui para fazer isso arrombou a porta da casa e meu filho deve ter se assustado", contou.A porta da residência estava escorada com alguns pedaços de madeira dada a violência dos assassinos para invadir a casa e ainda apresentava marcas do calçado usado pelos assassinos.O detalhe que chama atenção é o fato de quem executou o casal não ter levado qualquer objetoOs corpos do casal estão no Itep para serem necropsiados e, em seguida, serem liberados para velório e sepultamento. O caso será investigado pelo 6º DP, em Pajuçara.*Matéria atualizada às 10h05 para acréscimo de informações.