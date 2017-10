Nepotismo: Ministério Público quer ação conjunta no Rio Grande do Norte Procurador geral da Justiça deverá indicar quais serão os procedimentos adotados em reunião com todos os promotores do Estado.

Uma reunião entre o procurador geral da Justiça José Augusto Peres e todos os promotores do estado deverá normatizar as ações do Ministério Público contra a prática do nepotismo no Rio Grande do Norte.



Segundo a promotora de Justiça Juliana Limeira, a decisão foi tomada com o objetivo de assegurar “que todos tenham a mesma postura” nas ações contra o nepotismo. A preocupação é maior no interior, onde a prática de emprego de parentes pelos três poderes é disseminada.



O Ministério Público pode identificar casos de nepotismo através de uma requisição, em que solicita o nome de parentes nomeados para o prefeito, por exemplo, e através de denúncia – o telefone é 3232.9351. Até agora, 166 casos já foram registrados no Estado.



A prática do nepotismo voltou a ser debatida depois que o Supremo Tribunal Federal aprovou uma súmula que proíbe o nepotismo nos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Ministros e secretários do governo federal, estadual e municipal ficaram fora, no entanto, da decisão.